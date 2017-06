Rothenthurm: Brand in Gewerbebetrieb

Am Mittwoch brach in einem Gewerbebetrieb an der Kronenstrasse in Rothenthurm ein Brand aus. Die Mitarbeiter des Betriebs konnten eine Ausbreitung des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Die Feuerwehr Rothenthurm und die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln konnten den Brand rasch löschen. Insgesamt standen rund 50 Angehörige der Feuerwehr im Einsatz.

Gemäss ersten Ermittlungen dürfte der Brand im Bereich einer Sägemehl-Filteranalage ausgebrochen sein. Ein technischer Defekt steht als Ursache im Vordergrund.