Schweiz: Mildere Strafen gegen Raser möglich

Das Massnahmenpaket "Via Sicura" für eine höhere Verkehrssicherheit ist ein Erfolg. Zwischen 2013 und 2015 seien mindestens hundert Todesopfer oder Schwerverletzte verhindert worden, schätzt das Bundesamt für Strassen.

Der Bundesrat will nun aber einige Massnahmen überprüfen. Unter anderem sollen die Gerichte mehr Spielraum bekommen, wie hart die Strafen gegen Raser ausfallen sollen.

Als Raser gilt zum Beispiel: Wer in der Tempo-30-Zone mit 70 Stundenkilometern fährt oder mit mehr als 200 km/h auf der Autobahn.