Ermensee: Fahrzeug nach Selbstunfall ausgebrannt

In der Nacht auf Mittwoch ist auf der Aargauerstrasse in Ermensee ein Autofahrer von der Strasse abgekommen und gegen einen Fahrleitungsmasten geprallt. Das auf der Wiese zum Stillstand gekommene Auto fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrzeuglenker wurde verletzt. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Strasse für mehrere Stunden gesperrt werden.



Am Mittwoch fuhr ein Autofahrer auf der Aargauerstrasse von Mosen Richtung Ermensee. Im Gebiet Chrüzacher geriet das Fahrzeug in der dortigen Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen über den linken Fahrbahnrand hinaus. Es überquerte das Bahntrasse und prallte gegen einen Fahrleitungsmasten. Das Auto drehte sich im Uhrzeigersinn und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Unmittelbar danach fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Der verletzte Fahrzeuglenker wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Zum Löschen des Fahrzeuges und die örtliche Verkehrsumleitung stand die Feuerwehr Hitzkirch im Einsatz.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von über 100'000 Franken.



Für die Sachverhaltsaufnahme und die aufwändige Bergung des Autos mit Elektroantrieb mussten die Strasse und die Bahnlinie gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet und als Bahnersatz wurden Busse eingesetzt.