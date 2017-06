Rottenschwil: Anhänger mit Heu in Brand geraten

Am Montag geriet während der Fahrt ein Anhänger, welcher mit Heu beladen war, in Brand. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere 10'000 Franken. Die Strasse zwischen Rottenschwil und Hermetschwil musste mehrere Stunden gesperrt werden.

in Landwirt fuhr am Montag mit einem Traktor und Anhänger, welcher mit Heu beladen war, aus Richtung Aristau nach Hermetschwil-Staffeln. Aus noch unbekannten Gründen fing das Heu an zu brennen. Im Ausserortsbereich verlor er mehrere Haufen brennendes Heu, welche Strassenbord in Brand setzten und Glutnester im Waldstück verursachten. Bei einer Querstrasse in Hermetschwil hielt der Landwirt an und koppelte den Traktor vom Anhänger ab.

Die Feuerwehren Bremgarten und Unterlunkhofen- Rottenschwil konnten die Glutnester im Waldstück und im Wiesland rasch löschen. Während den Löscharbeiten am Anhänger musste die Strasse zwischen Rottenschwil und Hermetschwil-Staffeln bis 22 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10'000 Franken.