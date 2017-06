Horw: Zwei Personen bei Kollision auf Autobahn verletzt

Am Montag kurz nach 15 Uhr ist es auf der Autobahn A2 in Horw zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und Personenwagen gekommen. Der Motorradfahrer wurde mittelschwer, seine Soziusfahrerin schwer verletzt. Am Montag fuhr laut Luzemer Polizei ein Motorradfahrer mit seiner Soziusfahrerin auf der Autobahn A2 in Horw Richtung Norden. Ausgangs Tunnel Spier kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem Personenwagen, welcher auf dem Überholstreifen fuhr. Der Motorradfahrer kam zu Fall, wobei sich die Soziusfahrerin schwer verletzte. Der Motorradfahrer wurde beim Unfall mittelschwer verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 25'000 Franken. Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 11 17 bei der Polizei zu melden. Der Unfall führte zu Rückstau auf der Autobahn A2, Fahrrichtung Norden.