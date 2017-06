Stans: Lastwagen fährt auf Signalisationsanhänger auf

Am Montag früh hat sich in Stans auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern ein Verkehrsunfall ereignet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist gross.



Der Lenker eines ausländischen Sattelmotorfahrzeugs fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Kurz nach der Einfahrt Stans-Nord kollidierte der Lastwagen mit einem Signalanhänger der zentras, welcher für eine Tagesbaustelle auf der Fahrbahn abgestellt wurde. Durch den Aufprall erlitt der Anhänger einen Totalschaden wobei die Flüssigkeit der Batterie auslief.

Zur Bergung sowie zur Reinigung der Strasse wurden die zentras sowie die Stützpunktfeuerwehr Stans beigezogen. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.