Freiamt: Einbrecher nutzt offene Fenster und Türen

Hausbewohner überraschten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mühlau und in der folgenden Nacht in Benzenschwil einen Einbrecher auf frischer Tat. Trotz Grossfahndung konnte der Täter jeweils fliehen. Die Kantonspolizei empfiehlt, trotzt der grossen Hitze, die Türen und Fenster im Erdgeschoss bei Abwesenheit und immer in den Nachtstunden zu schliessen.

Am Samstag, 24. Juni 2017, kurz nach Mitternacht ging die erste Meldung bei der Kantonspolizei ein. Dabei überraschte ein Anwohner einen unbekannten Täter im Wintergarten seiner Liegenschaft. Dieser ergriff sofort die Flucht. In der gleichen Nacht gingen noch weitere gleichlautende Meldungen ein. Dabei konnte der unbekannte Täter im Schlaf- bzw. Wohnzimmer überrascht werden. Auch dort flüchtete dieser, nach dem er ertappt wurde, in unbekannte Richtung.

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich ein gleicher Vorfall in Benzenschwil. Dort gelangte der Täter ebenfalls durch ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss ins Haus.

Der unbekannte Täter verschafft sich jeweils durch offenstehende Fenster sowie Türen im Erdgeschoss Zutritt in die Liegenschaften. Die Kantonspolizei geht aufgrund des Tatvorgehens von der gleichen Täterschaft aus.