Neuenkirch: Personenwagen ausgebrannt

Am Donnerstag ist auf der Autobahn A2 in Neuenkirch ein Personenwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte total aus. Verletzt wurde niemand.



Am Donnerstag war ein Autofahrer auf der Autobahn A2 in Neuenkirch Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Raststätte bemerkte er einen Leistungsabfall des Motors und lenkte sein Fahrzeug in die Einfahrt der Raststätte. Dort geriet das Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus (Totalschaden). Verletzt wurde niemand.



Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.