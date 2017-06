Aargau: Autofahrer muss 5,5 Jahre ins Gefängnis

Das Aargauer Obergericht verurteilt einen Autofahrer zu einer Gefängnisstrafe von 5-einhalb Jahren. Der Bosnier hatte im Dezember 2013 zwischen Beinwil am See und Birrwil eine Frontal-Kollision verursacht. Dabei kam ein Rollerfahrer ums Leben. Das Obergericht kam zum Schluss: Mit seinem Überholmanöver bei schlechter Sicht habe der Autofahrer einen tödlichen Unfall in Kauf genommen. Das Obergericht bestätigte damit das Urteil des Bezirksgerichts Kulm.