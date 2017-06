Luzern: Kollision zwischen Sattelmotorfahrzeug und Auto

Am Donnerstag morgen ist es auf der Autobahn A2 in Luzern zu einem Unfall zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Auto gekommen. Der Unfall führte zu Rückstau.



Am Donnerstag fuhr ein Sattelmotorfahrzeug auf der Autobahn A14 Richtung Luzern. Nach dem Zusammenschluss mit der Autobahn A2 kam es bei einem Fahrstreifenwechsel zu einer Kollision mit einem auf der A2 Richtung Luzern fahrenden Personenwagen. Dabei drehte es das Auto im Gegenuhrzeigersinn und dieses geriet vor die Front des Sattelmotorfahrzeuges. Nachdem der Chauffeur das Auto vor seiner Front feststellte, bremste er sein Fahrzeug ab und kam rund 100 Meter nach der Kollisionsstelle zum Stillstand.



Die Autofahrerin klagte über Schmerzen und wird sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben.



Der Personenwagen war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 17'500 Franken.



Der Unfall führte zu Rückstau im Morgenverkehr.