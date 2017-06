Goldau: Zwei Verletzte nach Unfall mit Elektrotrotti

Am Mittwoch kurz nach Mitternacht kam es im Bereich Bernerhöhe auf der Gotthardstrasse in Goldau zu einem Verkehrsunfall mit einem Elektro Trottinett. Die beiden am Unfall beteiligten Männer verletzten sich dabei. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen.

Ein 38-jähriger Mann musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungshelikopter in eine Spezialklinik überführt werden. Ein 29-Jähriger erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital überführt. Für die Sperrung der Gotthardstrasse und die Beleuchtung der Unfallstelle stand die Feuerwehr Arth mit 25 Mann im Einsatz.