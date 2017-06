Neuheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Zur Mittagszeit ist ein Motorradlenker verunglückt und schwer verletzt worden.

Am Dienstagmittag ist ein Motorradfahrer auf der Sihlbruggstrasse in der Laubaukurve gestürzt, worauf er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte der 61-Jährige in einen korrekt entgegenkommenden Lastwagen. Sein Roller wurde vom Lastwagen überrollt, er selber wurde weggeschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst Zug betreute den Verunfallten vor Ort, bis er mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen wurde.

Weil das Motorrad genau unter dem Dieseltank des Lastwagens eingeklemmt war, wurde die Stützpunktfeuerwehr Zug aufgeboten, um mit dem Tanklöschfahrzeug einen Brandschutz zu erstellen. Zudem mussten die Feuerwehrleute die Strasse vom ausgelaufenen Benzin des Rollers reinigen.

Für die Bergung des Verletzten und die Spurensicherung durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei musste die Sihlbruggstrasse zwischen Sihlbrugg und Neuheim kurzzeitig gesperrt werden.