Stans: Motorradlenker entfernt sich nach Sturz

Am Sonntag hat sich in Stans bei der Autobahnausfahrt Stans-Süd, in Richtung Süden ein Verkehrsunfall ereignet. Der beteiligte Motorradlenker hat sich dabei verletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich.



Der Lenker verliess mit seinem Motorrad bei der Ausfahrt Stans-Süd die Autobahn A2. In der Kurve stürzte er und kollidierte mit der Leiteinrichtung am linken Fahrbahnrand. Das Motorrad wurde dabei beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass sich der Motorradfahrer durch den Sturz verletzt hat. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern verliess er die Unfallstelle.

Es handelt sich um ein weisses Motorrad mit einem vierstelligen Kontrollschild aus dem Kanton Zug. Der Motorradfahrer trug eine auffällig rote Töff-Jacke.