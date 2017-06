Küssnacht: 52 Arbeiter ohne Bewilligung angetroffen

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Samstagnachmittag in einem Industriebetrieb in Küssnacht eine Kontrolle durchgeführt. Dabei wurden 55 Personen angetroffen, welche mit Reinigungsarbeiten beschäftigt waren. Die Kontrolle ergab, dass 52 Männer aus mehreren Ländern über keine gültige Arbeitsbewilligung für die Schweiz verfügen. Die Arbeiter wurden deshalb von der Polizei angewiesen, die Arbeiten umgehend einzustellen.

Die Staatsanwaltschaft Innerschwyz hat gegen die Verantwortlichen der Reinigungsfirma ein Strafverfahren eröffnet. Die Ermittlungen zu den Widerhandlungen zum Ausländergesetz sind noch nicht abgeschlossen.