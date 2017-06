Honau: Verkehrsunfall verursacht und weiter gefahren

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kollidierte in Honau, Kantonsstrasse, ein Fahrzeug mit der Willkommenstafel von Honau. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die verantwortliche Person von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.



Der Unfall muss sich am Freitag, 16. Juni 2017, ab 22.30 Uhr, ereignet haben. Ein unbe-kanntes Fahrzeug fuhr auf der Kantonsstrasse, von Luzern kommend, Richtung Zug. In der Rechtskurve eingangs Honau kollidierte das Fahrzeug mit einer ausserhalb der Fahrbahn stehenden Willkommenstafel der Gemeinde Honau. Diese wurde stark beschädigt.



Aufgrund festgestellter Teile dürfte es sich beim gesuchten Fahrzeug um einen dunklen Saab gehandelt haben, welcher auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein muss.