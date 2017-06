Neudorf: Brand in Feuerwerkfabrik

Am Mittwoch ist es in einer Produktionshalle der Feuerwerkfabrik Bugano in Neudorf zu einer Verpuffung mit einem Brandausbruch gekommen. Das Feuer konnte durch Mitarbeitende grösstenteils gelöscht werden. Kleinere Glutherde wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Michelsamt gelöscht. Eine Person erlitt Brandverletzungen und musste durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren werden. Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vor Ort behandelt.