Cham: Illegale Coiffeure kontrolliert

Die Zuger Polizei hat ein Coiffeursalon in Cham kontrolliert und zwei Schwarzarbeiter angehalten. Beide Männer müssen sich vor der Staatsanwaltschaft Zug verantworten.

Einsatzkräfte der Zuger Polizei führten am Montagvormittag eine Kontrolle in einem Coiffeursalon in Cham durch. Dabei stellten sie fest, dass zwei Personen ohne gültige Arbeitsbewilligung als Friseure tätig waren.

Die beiden Männer im Alter von 23 und 26 Jahren müssen sich wegen unbewilligter Erwerbstätigkeit vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Auch der Arbeitgeber wird zur Rechenschaft gezogen und wegen Verstössen gegen das Ausländergesetz angezeigt.