Im Rahmen des Übertrittverfahrens werden die Schülerinnen und Schüler in die für sie geeignete Schulart eingeteilt. Diesen Sommer vollziehen weniger Kinder den Wechsel. 1248 Schülerinnen und Schüler werden im August in die Werk-, Real- oder Sekundarschule oder in das Langzeitgymnasium wechseln, wie die Direktion für Kultur und Bildung des Kantons Zug am Montag mitteilte.