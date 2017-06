Malters: Polizei überging bei Einsatz einen Psychologen

Bei der Razzia in Malters, die mit einem Suizid endete, warnte der Psychologe ausdrücklich vor einem Zugriff und wurde von der Polizei übergangen. Dies geht offenbar aus der Anklageschrift zum Fall hervor, die der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» vorliegt. Nächste Woche wird die Polizei-Razzia von Malters verhandelt. Vor Gericht stehen der Luzerner Polizeikommandant und sein Kripo-Chef.

Im März des vergangenen Jahres wollte die Polizei in Malters eine Wohnung durchsuchen, in der sie eine Hanf-Plantage vermutete. Die Mutter des mutmasslichen Plantagen-Betreibers verweigerte den Zutritt und drohte, sich zu erschiessen. Nach 17 Stunden stürmte die Polizei die Wohnung, worauf sich die Frau erschoss.