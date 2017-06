Sachseln: Vermisster Berggänger verletzt geborgen

Am Samstagnachmittag begab sich ein 59-Jähriger alleine auf eine Bergtour in die Sachsler Berge. Beim Höch Dossen rutschte der Mann den steilen Hang hinunter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, so dass er den Abstieg nicht mehr fortsetzen und auch keine Hilfe anfordern konnte. Der in der Folge als vermisst gemeldete Berggänger konnte anlässlich einer aufwändigen Suchaktion heute um zirka 01.30 Uhr aufgefunden und anschliessend geborgen werden.



Am Samstag, 10.06.2017, ca. 21.15 Uhr, erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Obwalden die Meldung, dass ein Berggänger in den Sachsler Bergen vermisst werde. Er sei am Abend nicht wie vorgesehen an seinem Wohnort in Obwalden zurückgekehrt.



Die Kantonspolizei Obwalden konnte sein Fahrzeug um zirka 22.00 Uhr an der Wolfisbergstrasse im Gebiet Unterbüelen in Sachseln auffinden. Die Polizei löste daraufhin mit Unterstützung der Alpinen Rettung Schweiz, Rettungsstation Sarneraatal (ARS), eine grossangelegte Suchaktion aus. Der vermisste Mann konnte am Sonntag, zirka 01.30 Uhr schwer verletzt im steilen Gelände am Arnigrat angetroffen und durch Mitglieder der ARS erstversorgt werden. Mittels einer Seilwindenaktion wurde der Verletzte durch die REGA aus dem steilen Gelände geborgen und in ein auswärtiges Spital geflogen.