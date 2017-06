Stans: Verkehrsunfälle fordern verletzte Person

Am Sonntag haben sich auf dem Strassennetz des Kantons Nidwalden zwei Verkehrsunfälle ereignet. Ein Rollerfahrer zog sich dabei Beinverletzungen zu und musste hospitalisiert werden. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.



Am Sonntagvormittag hat sich in Buochs, Verzweigung Hobiel, eine Kollision zwischen einem Rollerfahrer und einem Personenwagen ereignet. Der von Beckenried kommende Autofahrer übersah beim Linksabbiegen zum Autobahnanschluss einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei der folgenden seitlich-frontalen Kollision zog sich der Rollerfahrer Beinverletzungen zu und musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst ins Kantonsspital Nidwalden überführt werden.



Kurz nach 12:00 Uhr kam es auf der Autobahn A2 in Beckenried zu einer weiteren Kollision. Ein Richtung Süden fahrender Personenwagenlenker kollidierte auf dem Lehnenviadukt mit der linkseitigen Jerseymauer. Der 55-jährige Autolenker setzte seine Fahrt ohne Schadensregelung fort und konnte im Anschluss durch die Kantonspolizei Uri angehalten werden.