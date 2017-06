Luzern: Eritreer sticht auf Frau ein

In Ruswil ist gestern Abend ein Beziehungsdelikt passiert. Ein 23-jähriger Mann hat eine Frau nach einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Das Opfer wurde mit Stichverletzungen ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der mutmassliche Täter konnte später festgenommen werden. Bei den beiden Personen handelt es sich um zwei vorläufig Aufgenommene aus Eritrea. Ihr halbjähriges Kleinkind befand sich ebenfalls in der Wohnung. Es wurde in einem Kinderheim in Obhut gebracht.