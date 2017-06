Schweiz: Viele offene Lehrstellen im Baugewerbe

Wer momentan in der Schweiz eine Lehrstelle sucht, findet diese insbesondere in den Branchen Baugewerbe, Dienstleistungen und Verkauf. In diesen Branchen sind fast 24'000 Lehrstellen frei, wie eine Hochrechnung des Bundes zeigt. Insgesamt übertreffe das Angebot an offenen Lehrstellen die Nachfrage um 3000 Stellen. Zum Vorjahres-Zeitpunkt waren es 5000 gewesen.