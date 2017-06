Sisikon: Kollision auf der Axenstrasse fordert mehrere Verletzte

Am Dienstagabend fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Axenstrasse in Sisikon Richtung Flüelen. Am Ende des Tunnels «Tellsplatte» fuhr der 41-jährige Lenker gemäss Aussagen von Auskunftspersonen über die doppelte Sicherheitslinie und kollidierte in der Folge mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen mit Schwyzer Kontrollschildern. Der Schwyzer Personenwagen wurde durch die Kollision an die Tunnelwand und schliesslich auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zu einer Streifkollision mit einem Urner Personenwagen, der hinter dem Lieferwagen fuhr. Alle sechs Insassen der drei Fahrzeuge wurden verletzt und ins Kantonsspital Uri, sowie in ausserkantonale Spitäler überführt. Der Sachschaden beträgt rund 55'000 Franken. Der Verkehr musste während knapp drei Stunden via Tellsplatte umgeleitet werden.