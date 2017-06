Kriens: Drogendealer festgenommen

Die Luzerner Polizei hat einen mutmasslichen Drogendealer in Kriens in flagranti festgenommen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.



Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und entsprechenden polizeilichen Ermittlungen wurde der mutmassliche Drogendealer am Mittwoch in Kriens in flagranti festgenommen. Der 37-jährige, arbeitslose Mazedonier war im Begriff einen anderen Dealer zu beliefern, der auch Drogen im Bellpark in Kriens verkaufte.

Bei der Festnahme trug der Verhaftete 300 Gramm Heroin und 90 Gramm Kokain auf sich. Zudem konnten rund 4'000 Franken mutmassliches Drogengeld sichergestellt werden. Bei Hausdurchsuchungen hat die Polizei Bargeld in der Höhe von rund 25'000 Franken, knapp 600 Gramm Heroin, Streckmittel, einen Porsche Cayenne, Schmuck und über 30 Luxusuhren sichergestellt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.