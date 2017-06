Daiwil: Raser mit 149 km/h ausserorts erwischt

Die Luzerner Polizei hat einen Raser festgenommen, welcher mit einem Personenwagen in Daiwil mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war.



Die Luzerner Polizei hat am Wochenende in Willisau und Umgebung mehrere Laser-Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Anlässlich einer dieser Kontrollen, am Sonntag in Daiwil, auf der Menznauerstrasse, wurde der Lenker eines Personenwagens im 80er Bereich mit 149 km/h (netto) gemessen. Der 19-jährige Autofahrer wurde festgenommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerausweis abgenommen und für die administrativen Massnahmen an das Strassenverkehrsamt Luzern weitergeleitet.