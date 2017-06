Unterägeri: Glück im Unglück für Autofahrerin

Auf dem Höhenweg in Unterägeri geriet eine 59-jährige Autofahrerin am Mittag von der Strasse ab. Sie durchbrach zuerst einen Zaun und stürzte anschliessend eine Böschung hinunter. Rund 20 Meter unterhalb der Strasse kam ihr Auto in einem Graben zum Stillstand. Die Frau wurde dabei nur leicht verletzt, wie die Zuger Polizei mitteilt. Die genaue Unfallursache ist unklar. Die Frau musste den Führerschein abgeben.