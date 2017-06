Steinhausen: Fahrerflucht nach Selbstunfall

Eine 51-jährige Frau hat alkoholisiert einen Verkehrsinselpfosten umgefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Dank Zeugenaussagen konnte sie wenig später am Wohnort angetroffen werden.

Am Freitag fuhr eine Autolenkerin beim Kreisel Bahnhofstrasse/Knonauerstrasse in Steinhausen einen Verkehrsinselpfosten um. Dieser wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, worauf ein zweites Fahrzeug in den Pfosten prallte. Verletzt wurde niemand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Einige Minuten später fuhr die 51-jährige Frau jedoch nochmals an der gleichen Stelle vorbei, worauf sich ein Zeuge das Kontrollschild merken konnte.

Bei der anschliessenden Kontrolle am Wohnort der Lenkerin stellten die Einsatzkräfte entsprechende Spuren am Fahrzeug, wie auch starke Alkoholsymptome bei der Frau fest. Sie musste sich im Spital einer Blutprobe unterziehen.