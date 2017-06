Luzern: Autofahrer flüchtet bei Polizeikontrolle

Am Donnerstagnachmittag entzog sich ein Autofahrer auf der Autobahn A2 einer Polizeikontrolle. Dabei kam es zu einer Streifkollision zwischen dem flüchtenden Auto und einem Polizeifahrzeug. Auf der Flucht beging der Lenker mehrere massive Verkehrsübertretungen. Der Mann konnte einige Zeit später festgenommen werden.



Am Donnerstag beabsichtigte eine Polizeipatrouille auf der Autobahn einen Personenwagen mit Tessiner-Kontrollschildern zu kontrollieren. Der Autofahrer wurde laut Luzerner Polizei mittels Matrix "Polizei – Bitte folgen" aufgefordert, auf die gesperrte Werkausfahrt Emmen-Nord zu fahren. Kurz vor dem dortigen Anpralldämpfer machte der Autofahrer einen Schwenker nach links, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei kollidierte das Auto mit der linken Heckecke des Polizeifahrzeuges. Anschliessend überquerte das Fahrzeug beide Fahrspuren der Autobahn und prallte seitlich gegen die linke Fahrbahnbegrenzung. Danach setzte der unbekannte Fahrzeuglenker seine Fahrt auf der A2 fort und wechselte auf die A14 Richtung Zug. Er fuhr mit teilweise massiv übersetzter Geschwindigkeit und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Bei der Ausfahrt Buchrain verliess er die Autobahn und fuhr durch den Autobahnzubringer Richtung Dierikon. Dort verlor die Polizei das Fahrzeug aus den Augen. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.



Kurz nach 17.15 Uhr konnte das gesuchte Fahrzeug in einer Luzerner Agglomerationsgemeinde parkiert festgestellt werden. Im Rahmen der erneut eingeleiteten Fahndung konnte der gesuchte Fahrzeuglenker in einer Wohnung festgenommen werden. Beim festgenommenen Mann handelt es sich um einen 52-jährigen, im Tessin wohnhaften Italiener.