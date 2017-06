Baar: Einmal abgelenkt – einmal Totalschaden

Wegen einer Ablenkung prallte ein Autofahrer in eine Steinmauer. Verletzt wurde niemand. Das Auto ist ein Fall für den Schrottplatz.

Am Donnerstag fuhr ein 61-jähriger Mann auf der Aegeristrasse von Baar Richtung Ägeri. Dabei wollte er auf seinem Smartphone, das am Armaturenbrett befestigt war, einen Anruf entgegennehmen. Durch diese Abklenkung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte an der rechten Fahrbahnseite in eine Steinmauer. Verletzt wurde niemand. Das Auto wie auch die Steinmauer erlitten Totalschaden.