Gewitter: Sturmjäger sind auf der Jagd nach dem besten Knips

Wenn die meisten Leute in den Feierabend ziehen, fängt der Tag für Cyrill Steiger momentan erst an. Am Abend gibt es immer wieder Gewitter und das fasziniert den Sturmjäger. Mit Kamera und Stativ ist er unterwegs und Jagd den Gewitterzellen nach. Warum die Zentralschweiz für ihn Interessant ist, dass hier zum nachhören.