Luzern: Spezialkontrolle im Veloverkehr

Am Mittwochvormittag führte die Luzerner Polizei an verschiedenen Orten in der Stadt Luzern Kontrollen im Veloverkehr durch. Dabei wurden 70 Übertretungen festgestellt. Eine Person wurde festgenommen und ein Auto sichergestellt.



Am Mittwochvormittag führte die Luzerner Polizei an sechs verschiedenen Standorten in der Stadt Luzern Kontrollen im Veloverkehr durch. Dabei wurden 70 Übertretungen festgestellt. Bei den Verkehrsdelikten handelte es sich um Fahrten auf dem Trottoir, loslassen des Lenkers, missachten von Rotlichtern und nichtgewähren des Vortrittes gegenüber Fussgängern, sowie telefonieren mit Handy während der Fahrt.



Ein Velofahrer war in angetrunkenem Zustand unterwegs. Ein anderer wurde polizeilich gesucht. Dieser wurde zur Verbüssung einer Haftstrafe festgenommen.

Während der Verkehrskontrolle wurden zudem Autofahrer wegen missachten der Gurtentragpflicht und Rollerfahrer wegen Fahrten auf Busspuren gebüsst. Der Lenker eines Autos wurde wegen unerlaubten Änderungen am Fahrzeug angehalten. Nach einer Kontrolle durch Spezialisten des Strassenverkehrsamtes wurde das Auto für eine Expertise sichergestellt.