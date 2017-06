Flüeli-Ranft: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Auf der Flüelistrasse unterhalb vom Flüeli-Ranft verunfallte ein Rollerfahrer. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital überführt werden.



Am Mittwoch fuhr ein Rollerfahrer auf der Flüelistrasse talwärts Richtung Sachseln. Unmittelbar vor der Salzbrunnenbrücke kam er aus noch ungeklärten Gründen rechts neben die Strasse und kollidierte mit der Leitplanke. In der Folge stürzte der Rollerfahrer über die Leitplanke und fiel ca. 4 Meter in die Tiefe.



Der 68-jährige Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rettungsflugwacht (Rega) in Spital überführt werden.



Am Roller und an der Strasseneinrichtung entstand leichter Sachschaden.