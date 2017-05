Stansstad: Frontalkollision von Töff und Gabelstapler

Am Montag hat sich auf der Rotzlochstrasse in Stansstad zwischen einem Motorroller und einem Gabelstapler eine Frontalkollision ereignet, wobei sich der Rollerfahrer verletzt hat.

Der 16-jährige Lenker des Rollers fuhr auf der Rotzlochstrasse in Stansstad in Richtung Rotzloch. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er dann mit seinem Zweirad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden werksinternen Gabelstapler. Der Rollerlenker hat sich bei dieser Kollision verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital überführt werden.