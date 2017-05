Ballwil: Lastwagen fährt in Restaurant

Am Montagmorgen ereignete sich in Ballwil ein Selbstunfall. Ein Lastwagen fuhr direkt in die Gartenterasse von einem Restaurant. Verletzt wurde niemand.



Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen kurz vor 08.30 Uhr auf der Urswilstrasse in Ballwil. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug direkt über den Verkehrskreisel in die Gartenterrasse vom Restaurant Rosenegg. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Unfallursache wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Der Lastwagenfahrer wird vom Rettungsdienst 144 betreut.