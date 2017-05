Fussball: Luzern in der Europa League

In der vorletzten Runde der Super League fiel eine weitere Entscheidung. Der FC Luzern beendet die Saison im 5. Rang und wird die Qualifikation für die Europa League bestreiten. Das 2:2 gegen Vaduz machte auch die Liechtensteiner mathematisch zum Absteiger.

Pascal Schürpf erzielte im Heimspiel gegen Vaduz in der 90. Minute das 2:2 für den FC Luzern. Für die Gastgeber gibt es nun in der letzten Runde auch kein noch so unwahrscheinliches Szenario, das den Klassenerhalt bedeuten könnte. Fest stand der Abstieg der Liechtensteiner wegen der krass schlechteren Tordifferenz gegenüber Lausanne eigentlich schon seit der 34. Runde.

Luzern reichte der Punktgewinn zur Sicherung von Platz 5, weil weder Thun (0:0 gegen die Young Boys) noch St. Gallen (1:1 gegen Sion) gewinnen konnten. Die letzte offene Frage vor der abschliessenden Runde am kommenden Freitag: Wer sichert sich den 3. Platz, der den direkten Einzug in die Europa-League-Gruppenphase bedeutet?

Lugano wendete in Lausanne dank einem Eigentor und einem Treffer von Carlinhos innerhalb von fünf Minuten (63. und 68.) die Partie und gewann 2:1. Die Tessiner haben nun drei Punkte Reserve auf Sion, das in St. Gallen nach einer guten Leistung in der 86. Minute das 1:1 kassierte. Die Walliser müssen zum Saisonabschluss die Grasshoppers bezwingen und hoffen, dass Luzern in Lugano gewinnt, um noch in die Top 3 vorzustossen.

Der FC Basel kann nach dem 3:1 bei den Grasshoppers noch seine Rekordpunktzahl in einer Saison überbieten. Seydou Doumbia sicherte den Sieg in Zürich mit einer Doublette in der Schlussphase. Der Stürmer aus der Elfenbeinküste führt nun die Torschützenliste zusammen mit Guillaume Hoarau (17 Treffer) an.