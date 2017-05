Rickenbach: Motorradlenkerin tödlich verunglückt

Am Sonntag fuhr eine 68-jährige Motorradlenkerin zusammen mit einer Gruppe von Motorradlenkern auf der Ibergereggstrasse von Rickenbach in Richtung Passhöhe. Oberhalb des Restaurants Windstock beim Gebiet Äbnet kam ihr bei einer Linkskurve ein Personenwagen entgegen. Beide Fahrzeuge bremsten ab, wobei gemäss ersten Erkenntnissen keine Kollision stattfand. Die Motorradlenkerin verlor die Kontrolle über das Motorrad, geriet an die Leitplanke und wurde ca. 10 Meter den Hang hinuntergeschleudert. Sie wurde mit der Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital überflogen, wo sie an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb. Die Ibergereggstrasse war zwischen Rickenbach und Ibergeregg bis 19.15 Uhr gesperrt.