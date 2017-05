Zug: Brand in einer Wohnung

Am Freitag abend ist in einer Küche einer Mehrfamilienhauswohnung ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde beim Brand leicht verletzt.

Am Freitagabend ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es in einem Wohnhaus an der Oberallmendstrasse in Zug brenne. Die sofort alarmierte Stützpunktfeuerwehr Zug war schnell mit ersten Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte das Feuer in der Küche. Bei Brandausbruch befanden sich drei Personen in der Wohnung. Eine 32-jährige Frau wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. Zwei Kinder blieben unverletzt.