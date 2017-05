Schweiz: Ausländische Firmen schaffen viele Stellen

Ausländische Firmen haben letztes Jahr in der Schweiz so viele Stellen geschaffen wie noch nie. Dies trotz der drohenden Abschaffung von Steuerprivilegien, wie eine neue Studie zeigt. Ausländische Firmen schufen hierzulande über 3400 Stellen, vor allem amerikanische und deutsche Unternehmen. Einen grossen Hunger nach Personal habe insbesondere Google. Geschätzt würden die Innovation sowie das hohe Ausbildungsniveau in der Schweiz.