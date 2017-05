Emmenbrücke: Brand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Emmenbrücke. Über 50 Personen mussten evakuiert werden. Es wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Die Brandmeldung ist am frühen Dienstagmorgen bei der Polizei eingegangen. Im Haldenring in der Gemeinde Emmenbrücke brannte es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten sämtliche Bewohner aus dem Haus evakuiert werden. Die Personen wurden in der Turnhalle vom Schulhaus Krauer vorübergehend betreut. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr entlüftet wurde, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.