Kurz vor 17:00 fuhr ein Polizist der Kantonspolizei Zürich, während seiner Freizeit, von Uerzlikon Richtung Kappel am Albis. Auf der Uerzlikerstrasse wurde er durch einen mit beiden Armen winkenden Mann gestoppt. Nicht ahnend, dass er einen Polizisten angehalten hatte, erklärte der Rumäne, er würde sich in einer finanziellen Notlage befinden. Seine Kreditkarten würden hier nicht akzeptiert, er habe zudem auch keine Euros und müsse dringend Benzin tanken. Als Beweis seiner Liquidität nahm er sein Portemonnaie hervor zeigte drei unbekannte, ausländische Noten und bat den Angehaltenen, er möge diese doch bitte in Schweizerfranken wechseln. Der Kantonspolizist liess sich jedoch nicht täuschen und alarmierte via Einsatzzentrale im Dienst stehende Kollegen. In der Folge wurden der 19-jährige Rumäne und seine drei Landsleute, ein Mann und zwei Frauen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren verhaftet, und der Staatsanwaltschaft, bzw. der Jugendstaatsanwaltschaft zugeführt.