Alpnach: Selbstunfall im Tunnel Lopper

Am Freitagnachmittag ereignete sich im Tunnel Lopper in Alpnachstad ein Selbstunfall mit einem Personenwagen. Es entstand hoher Sachschaden und der Tunnel musste kurzzeitig gesperrt werden.



Am Freitag beabsichtigte ein Personenwagenlenker in Alpnachstad auf der Autostrasse A8 durch den Tunnel Lopper Richtung Luzern zu fahren. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Tunnelwand.

An der Tunneleinrichtung und am Personenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden keine verletzt.



Der Tunnel musste in beiden Richtungen ca. 20 Minuten komplett gesperrt werden. Von ca. 16.00 – 16.45 Uhr konnte er dann einspurig Richtung Luzern und anschliessend in beide Richtungen wieder befahren werden.



Zur Bergung des Personenwagens musste ein Abschleppdienst aufgeboten werden.