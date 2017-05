Sempach: Auto mehrfach überschlagen

Am Sonntagabend verursachte ein Autofahrer auf der Schlachtstrasse vor Sempach einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.



Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Schlachtstrasse vor Sempach. In einer Rechtskurve verlor der 28-jährige Lenker aus Sri Lanka die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kam von der Strasse ab und überschlug sich mehrmals. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Die Luzerner Polizei klärt den Unfallhergang detailliert ab.