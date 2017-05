Goldau: Personenwagen ausgebrannt

Am Mittwoch geriet ein Lieferwagen auf der Autobahn A4 in Immensee in Brand. Der 30-jährige Fahrzeuglenker hielt auf dem Pannenstreifen an, als Rauch in die Führer­kabine eindrang, kurz darauf geriet der Lieferwagen in Vollbrand. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte den Brand löschen. Für die Brandbekämpfung und die Bergung des Fahrzeugs musste die Autobhan A4 in Richtung Küssnacht gesperrt und der Verkehr über die Kantonsstrasse umgeleitet werden. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.