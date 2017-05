Goldau: Personenwagen ausgebrannt

Am Donnerstag ist auf einem Parkplatz beim Bahnhof Goldau um 7 Uhr ein Personenwagen vollständig ausgebrannt. Eine 46-jährige Autofahrerin bemerkte eine Rauchentwicklung in ihrem Fahrzeug und stoppte ihre Fahrt. In der Folge geriet das Auto in Brand. Die Feuerwehr der Gemeinde Arth konnte das Feuer rasch löschen. Aufgrund von ersten Erkenntnissen ist der Brand auf eine technische Ursache zurück zu führen.