Eschenbach: Raser festgenommen

Die Luzerner Polizei hat einen Raser festgenommen, welcher mit seinem Auto in Eschenbach mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war.



Die Luzerner Polizei hat am Montag in Eschenbach eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Auf der Luzernstrasse in Richtung Waldibrücke wurde ein Autofahrer mit massiv übersetzter Geschwindigkeit gemessen. Der 43-jährige Italiener war im 80er-Bereich mit 146km/h (netto) unterwegs. Der Autofahrer wurde festgenommen. Die Polizei hat zudem sein Auto sichergestellt.