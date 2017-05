Büron: Angebliche Drohung – eine Person festgenommen

Am Mittwochmorgen ist es in Büron zu einer angeblichen Drohung gekommen. Der mutmassliche Täter stellte sich später bei der Polizei. Verletzt wurde niemand.



Am Mittwoch soll ein Mann an der Bahnhofstrasse in Büron verbale Drohungen gegenüber Arbeitern ausgesprochen haben. Dabei soll er gemäss Angaben von Beteiligten eine Langwaffe bei sich getragen haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der mutmassliche Täter nicht mehr vor Ort. Der Mann stellte sich einige Zeit später auf einem Polizeiposten im Kanton Luzern. Verletzt wurde niemand.



Die entsprechenden Ermittlungen und Abklärungen sind am Laufen.