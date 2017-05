Schweiz: neue 20er-Note im Umlauf

Die neue 20-Franken-Note wird ab heute in Umlauf gesetzt. Am schnellsten ist die neue Note bei den Kassenstellen der Nationalbank in Zürich und Bern erhältlich. Aber auch in den Agenturen der Nationalbank in der Zentralschweiz ist die Note verfügbar, erklärt Mediensprecher Walter Meier. Die neue 20er-Note trägt die Grundfarbe Rot und als Motive sind eine Leinwand des Filmfestivals Locarno, Schmetterlinge und ein Globus abgebildet. Gestaltet wurde die Note von der Luzernerin Manuela Pfrunder.