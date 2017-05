Sursee: Vermisst wird Marco Leo Huwiler

Vermisst wird seit Mitwtoch, 10. Mai 2017, 2100 Uhr, ab seinem Wohnort an der Car-Beck-Strasse in Sursee.



Marco Leo Huwiler



Der 38-jährige Mann ist ca.171 cm gross und von schlanker Statur. Er hat dunkle Haare, trägt einen Bart und eine schwarze Brille. Angaben zu seiner Kleidung liegen nicht vor.



Der Vermisste könnte mit seinem Auto (Fiat Bravo - Farbe grau) mit Kontrollschild LU 168885 unterwegs sein.



Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können oder das Auto gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Luzerner Polizei in Verbindung zu setzen (Telefon 041 248 81 17).