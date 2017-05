Ballwil: Zwei falsche Polizisten festgenommen

In der Nacht von Sonntag auf Montag fielen zwei verdächtige Männer auf, die sich als Polizisten verkleidet hatten und im Seetal Fahrzeugkontrollen durchführten. Ein misstrauischer Lenker meldete dies der Luzerner Polizei. Während der Fahndung konnten die zwei Männer angehalten und festgenommen werden.



In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich zwei junge Männer als Polizisten verkleidet und im Seetal Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Einem Fahrzeuglenker fiel das unprofessionelle Aussehen und Auftreten auf und meldete dies der Luzerner Polizei. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Verdächtige angehalten und festgenommen werden. In ihrem Auto konnten Softair-Pistolen, Waffengurt, Jacke mit Polizeiaufkleber, Funkgeräte und Lampen sichergestellt werden.

Die beiden Schweizer im Alter von 18 und 20 Jahren waren geständig und müssen sich bei der Staatsanwaltschaft wegen Amtsanmassung, Verstoss gegen das Waffengesetz und allenfalls weiterer Delikte verantworten.